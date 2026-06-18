Nagle się to zrobił problem, a jak Petru z Owsiakiem sprzeciwiali się podwyżce składek na NFZ dla najlepiej zarabiajacych na jdg to media głównego nurtu piały jacy to mądrzy ludzie i walczą z opresyjnym systemem. Oni mają pieniądze i znajomości- z ich perspektywy NFZ naprawdę działa, bo oni, ich rodziny i im podobni korzystają z tych saloników VIP i mają natychmiastowy kontakt ze specjalistami. Zaś ty masz na to płacić (kasjerka w Pokaż całość