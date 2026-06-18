133 tys. zł a 17 tys. Składka taka sama. Te liczby aż bolą
Głośne w ostatnim czasie sprawy lekarzy osiągających bardzo wysokie dochody uruchomiły dyskusję nie tylko o wysokości wystarnak
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Głośne w ostatnim czasie sprawy lekarzy osiągających bardzo wysokie dochody uruchomiły dyskusję nie tylko o wysokości wystarnak
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Bardzo śmiała teza - festiwal demokracji, to teatr dla gawiedzi, kontrola suwerena (co z resztą widać na przykładzie pensji lekarzy) nie istnieje, żaden polityk się tego nie boi i mają to gdzieś.
Poza tym masz rację. Niestety.
Na reddicie ktoś rzekomo z NIL-u napisał, że jeśli go skażą prawomocnym wyrokiem karnym trafi do nich sprawa i
@DziendobryMireczku: Gdyby mój pracodawca się dowiedział że w czasie pracy oddaliłem się samowolnie od stanowiska to bym miał od razu dyscyplinarkę i trafiłbym na czarną listę pracowników w okolicy. A tu, luz ciche wyrzucenie, sprawa ucichnie i będzie znowu lekarzem a przez ten czas posiedzi sobie na egzotycznych wakacjach odpocznie od tego stresu całego.
@johny-bravooo: Akurat tutaj to dość mocno chybiony argument. W przypadku lekarza na kontrakcie NFZ pieniądze w systemie jednak pochodzą w 100% od tej przysłowiowej kasjerki w Biedronce, bo pan doktor całość swojego wynagrodzenia otrzymuje z puli pieniędzy wpłaconych przez uczestników systemu. Gdyby pracował poza publicznym systemem, to faktycznie dokładałby się do ochrony
I jak coś nie jestem przeciwko kolejnemu progowi dla składki zdrowotnej w ryczałcie - np. od 1 miliona w górę, a później wg jakiegoś wzoru zależnego od przeciętnego wynagrodzenia - dla każdego miliona więcej.
Tylko mnie denerwuje takie bicie piany na JDG, jak płacą i tak sumarycznie duuuużo większe podatki (kwotowo), a dostają to samo co ktoś na minimalnej.
Bardziej spójrz na to tak:
Ktoś płaci np. 200 tysięcy rocznie vs
@Jorsten: Skąd pomysł by porównywać zarobki lekarzy do jakichś informatyków?
Przewrotnie powiem, że im mniej się dorzucamy tym lepiej...
Niesamowite. Jestem za! Nie mogę się doczekać jak pierwsi programiści będą płakać, że im pensja o 5 tysięcy spadała. Chociaż, kto wie. I imię nienawiści do lekarzy to może będą skakać z radości ( ͡° ͜ʖ ͡°)