Będą bezwzględne kary za oszustwa żywnościowe. Nowe prawo przewiduje odsiadkę
Fałszywa żywność, czyli produkty niewiadomego pochodzenia, po terminie przydatności i z podejrzanymi składnikami. Rząd przygotowuje przepisy, które mają pozwolić uregulować rynek i dają większe możliwości kontrolne.FXMAG
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Komentarze (9)
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Niesamowite jest, że takich przepisów nie ma od co najmniej 20 lat. Poza tym brzmi słabo. W szczególnych sytuacjach czyli pewnie nigdy. No i pytanie jakiej grzywny. Bo jeśli znowu jakieś drobniaki typu 5 tys. to jest to kolejne wielkie nic w tym temacie.
Problem się robi poważy - mięso licho wie z czym, podstawowe produkty i półprodukty z dziwnych miejsc (Ukraina, Mercorsur).
Pare pokazowek dla gawiedzi.
Wyrokow smiercie nie zrobia, ale chce zobaczyc jak sady skazuja za sprzedarz skazonego zarcia pochadzacego z Mercosur.
W sumie powinni sami siebie skazac.