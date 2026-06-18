Oszuści będą podlegać karze grzywny, a w szczególnych sytuacjach także karze ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Niesamowite jest, że takich przepisów nie ma od co najmniej 20 lat. Poza tym brzmi słabo. W szczególnych sytuacjach czyli pewnie nigdy. No i pytanie jakiej grzywny. Bo jeśli znowu jakieś drobniaki typu 5 tys. to jest to kolejne wielkie nic w tym temacie.