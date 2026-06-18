Miało nie być kolejek, są saloniki VIP dla polityków KO. Skandal w Warszawie
Zagłosujesz na Koalicję Obywatelską, a będzie żyło Ci się lepiej - przekonywał jeszcze w kampanii wyborczej lider tej partii Donald Tusk. Okazuje się, że prawdziwe eldorado mogło czekać na tych, którzy zdecydowali się na członkostwo w partii. To ogromne zarobki, posady na wysokich stanowiskach i w kFXMAG
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Komentarze (51)
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@dziacha: POPiS do wora. Oby konfa tak ponad 20% zdobyła.
@Sazyr: No świetnie zarządza, wszyscy koledzy z partii nie mają na co narzekać, kolejki? JAKIE KOLEJKI? xD Że jeszcze są k---y które ubolewają że Batyr został prezydentem a nie prince polo xD Wtedy dopiero byłby domontaż kraju bez trzymanki