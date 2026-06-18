Podczas debaty wyborczej prezydenckiej Trzaskowski chwalił się jak to świetnie zarządza szpitalami a zwłaszcza szpitalem południowym który zbudował od zera! Gdyby mieli oni jakikolwiek honor to sami by zrezygnowali ze swoich funkcji, a gdybyśmy my Polacy mieli trochę oliwy w głowie, zamiast wódy jak mniemam, to wywieźli byśmy ich taczkami do lochów gdzie ich miejsca.