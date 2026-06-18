Jak widać "góralska" mentalność jest tam pielęgnowana najbardziej w instytucjach publicznych.

I co teraz? Nic, jajco, mają w dupie i co im pan zrobisz? Co tam, kolejny raz stracą na wizerunku? I co z tego, to są urzędnicy , to nie podlega żadnej ocenie, bo to hejt na urzędnika.