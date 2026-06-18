Skandal na Mistrzostwach Polski. Dali biegaczowi 10 tys. zł na scenie, a potem..
Andrzej Witek obronił tytuł Mistrza Polski w biegu Ultra, bijąc rekord trasy o 44 minuty. Na scenie, przy setkach widzów, przedstawicielka Starostwa Powiatowego wręczyła mu "nagrodę specjalną" na 10 000 zł. Po 24h organizatorzy zadzwonili, że... to pomyłka i ma oddać kasę.mariancb
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Komentarze (60)
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Ti pewnie jakas Grazynka z urzedu nie ogarnela co i jak, z reszta widac ze tam malo kto ogarnia, pewnie siedzza pociotki i stabowiska dziedziczone..
Sprawa do zalatwienia w godzine, bo 10k to jak spkuniecie i bylby spokój, a tak
I co teraz? Nic, jajco, mają w dupie i co im pan zrobisz? Co tam, kolejny raz stracą na wizerunku? I co z tego, to są urzędnicy , to nie podlega żadnej ocenie, bo to hejt na urzędnika.
Na przelewy dla milionerów jest kasa, na remont kibla czy wymianę żarówek w szkole kasy nie ma.