"Śledztwo wszczęto na początku 2026 r. Prokuratura umorzyła jednak postępowanie ze względu na przedawnienie, gdyż minęło 10 lat od popełnienia czynów zabronionych." - sfałszował maturę dawno temu natomiast ostatnie wynagrodzenie za bycie starostą też pobrał ponad 10 lat temu?



Przestępstwo oszustwa zostało uregulowane w kodeksie karnym w art. 286. Zgodnie z treścią tego przepisu:



§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem Pokaż całość