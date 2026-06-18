Były starosta z KO sfałszował maturę.Umorzonko
Kasta Jeleniogórskiej czerwonej doliny w pelnej krasie. Sfalszowal mature i sie nia poslugiwal piastujac wysokie stolki - prokuratura robi umorzonko. Nic sie nie stalo, zaniedlugo po cichaczu zamontuja go na innym stolkumarcinojg
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Komentarze (45)
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Nie każdy jest prymasem...
@Ajdi: To mit powielany przez elyty i grupy medialne grające do tej samej bramki co Donald. A prawda jest taka jak z wynikami głosowania w zakładach karnych.
Król jest nagi:
https://www.money.pl/gospodarka/komentarze/artykul/co;trzeci;czlonek;platformy;skonczyl;tylko;podstawowke;donald;tusk;zadowolony,122,0,1384570.html
@BiggerJapanTapczan: Umówmy się - powinien być zwrot pobranej kasiorki z odsetkami, do tego kara pieniężna, zakaz piastowania stanowisk publicznych/ zarządach, etc. i na koniec jakiś nie za krótki, nie za długi wyrok w więzieniu. Nie może być tak, że osoba piastująca stanowisko w administracji sobie kłamie i uchodzi to płazem.
Przestępstwo oszustwa zostało uregulowane w kodeksie karnym w art. 286. Zgodnie z treścią tego przepisu:
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem