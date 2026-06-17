i przy tych wszystkich wałkach się pytam gdzie jest CBA?

Czy myślicie że ten lekarz (od którego się to zaczęło) co to nie miał do niczego uprawnień a był szefem SOR i radnym i co tam jeszcze brał wszystko dla siebie? Czy może był wsadzony na kilka stanowisk żeby generować kasę i odpalać decyzyjnym ?

nigdy się nie dowiemy bo władzy nie zależy na wyjaśnieniu bo się okazuje że władza umoczona

pewnie Pokaż całość