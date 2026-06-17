Nie tylko sprawa radnego KO. Domański mówi o "setkach" przypadków lekarzy
Minister finansów Andrzej Domański odniósł się do sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, który miał osiągnąć blisko 1,6 mln zł dochodu. Jak podkreślił, nie jest to jedyny przypadek. - Takich przykładów w Polsce są setki. Mówimy o wielomilionowych wynagrodzeniach. Wykopki znowu miały rację od lat.santa-maria-de-la-rosa
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Komentarze (63)
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Wyhodowaliśmy sobie (nomen omen) raka na "ochronie zdrowia". Żeby go się pozbyć, trzeba rozwiązań totalnych. Sama jawność zarobków to mydlenie oczu, bo i tak to obejdą.
Teraz dla pozorów znajdą kilku Kacprzyków, "przykładnie" ukażą, a jak sprawa przycichnie to się gdzie indziej odnajdą. Problem zostanie.
W przypadkach ewidentnych w p---u przepadek mienia na rzecz zasilenia kasy
Ten układ jest tolerowany przez kolejne rządy z jednego prostego powodu: szantażu systemowego. Lekarzy w Polsce jest za mało w stosunku do potrzeb, więc mają siłę nacisku.
A to sobie lekarze sami ustalali ilość miejsc na studiach, zresztą na
@Fist_Of_Truth: taki rąk jest w SSP, polityce, górnictwie, obecnie baleciarzach czy artstach.
Oj wiele jest tych pokomunistycznych raków w tym narodzie. Pokomunistycznych dlatego, że w komunie jak coś było wszystkich ro było niczyje i można było krasc, niszczyć, itp. Obecnie też tak do publicznych pie iedzy (budzetu) podchodzą. Można ciągnąć ile się da. Naród wytrzyma.
Czy myślicie że ten lekarz (od którego się to zaczęło) co to nie miał do niczego uprawnień a był szefem SOR i radnym i co tam jeszcze brał wszystko dla siebie? Czy może był wsadzony na kilka stanowisk żeby generować kasę i odpalać decyzyjnym ?
nigdy się nie dowiemy bo władzy nie zależy na wyjaśnieniu bo się okazuje że władza umoczona
pewnie
@BiggerJapanTapczan: CBA nie jest niezależne jak ukrainskie NABU, przez 8 lat rządów poprzedniej wladzy nie nauczyles sie do czego sluzy cba?
Kasty się kryją nawzajem, a służby są tylko od tego żeby chronić pasożytnicze kasty przed wściekłością zwykłych obywateli którzy ten cały kraj z dykty utrzymują bo są głównymi płatnikami systemu a kasty są beneficjentami pijawkami i pasożytami.¯\(ツ)/¯
We Włoszech jak rząd pozornie walczył z mafią to stworzył stanowisko niezależnego prokuratora generalnego, który był nawet nad sądami żeby zrobił porządek i ukrócił korpucję.
Prawda
no dokladnie ja i inni od lat pisaliśmy że to problem systemowy i dołożenie kasy przez rząd do nfz nic nie da i trzeba z tym walczyć od postaw, pisaliśmy o mafiach i układach w szpitalach to ludzie najczęśniej minusowali że zazdrościmy im zarobków xddd
choć rok temu napisałem wpis pod znaleziskiem "POKAŻ LEKARZU CO MASZ W GARAŻU" to dostałem chyba z 200+ plusów jakoś
@eSUBA94: Prawie 20 lat temu PiS ośmielił się to powiedzieć i długo nie porządził ;) Mam pamięć jak słoń