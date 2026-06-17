Mandat za krewetki w pizzy bezprawny, zastosowano nieistniejącą pocedurę... XD
2500 zł mandatu za pizzę z krewetkami wkurzyło całą Polskę, a @K_Stanowski wzywał do publicznej kary na urzędniczce. Tylko że wszyscy przegapili najważniejsze: ten mandat był bezprawnyxxxxxxxxxxyyyyyyyyyy
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Komentarze (15)
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Nadużycie władzy (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków) przez funkcjonariusza publicznego jest w Polsce przestępstwem urzędniczym. Zgodnie z art. 231 Kodeksu karnego, urzędnik, który działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, przekracza swoje kompetencje lub nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli czyn ten popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, kara
pewnie takim samym prawem jak np.: prąd którego potrzebujesz do trzymania żarcia, nie w-------a się o fotel, albo paliwo którego potrzebujesz do dojazdu do pracy - bo 100 lat temu to było dostępne dla bogatych więc d------i, a wiadomo że prędzej dinozaury wrócą na Ziemię niż w Polszy na coś obniżą podatek
@Pompejusz:
Że VAT 23% to PODSTAWOWA stawka VAT w Polsce. Niższy VAT to OBNIŻONA stawka. Nie wiem skąd się biorą te teksty o "towarze luksusowym"?