Przepraszam bo ja nie studiowałem prawa, ale czy poniższa analiza ma tu zastosowanie:



Nadużycie władzy (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków) przez funkcjonariusza publicznego jest w Polsce przestępstwem urzędniczym. Zgodnie z art. 231 Kodeksu karnego, urzędnik, który działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, przekracza swoje kompetencje lub nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli czyn ten popełniono w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, kara Pokaż całość