Sporo jeżdżę, właśnie planuję wakacje i serio, patrząc na ceny w Polsce to wolę sobie polecieć do Włoch chociażby.

Mogę zrozumieć, że np. Cypryjczyk czy Maltańczyk przyjeżdża do Polski i "omg ale tu zielono, wow, ile zieleni". Ale nie oszukujmy się - morze mamy przeciętne (za to ceny nieprzeciętne), góry piękne, ale ceny z kapelusza. Jeszcze trochę Mazury się bronią.

Popatrzyłem, policzyłem i chyba jednak albo Hoszpania, albo Włochy, wychodzi po prostu Pokaż całość