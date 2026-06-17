Mrągowo droższe niż Chorwacja, Ustka to nowa Sycylia. Drogie wakacje w Polsce
Wakacje w Polsce tylko dla bogatych? Ceny w rodzimych hotelach są często wyższe niż w Grecji, Egipcie czy Chorwacji. Wyjazd za granicę bywa tańszy, mimo że obejmuje również przelot.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (120)
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Mogę zrozumieć, że np. Cypryjczyk czy Maltańczyk przyjeżdża do Polski i "omg ale tu zielono, wow, ile zieleni". Ale nie oszukujmy się - morze mamy przeciętne (za to ceny nieprzeciętne), góry piękne, ale ceny z kapelusza. Jeszcze trochę Mazury się bronią.
Popatrzyłem, policzyłem i chyba jednak albo Hoszpania, albo Włochy, wychodzi po prostu
Sycylia z przelotami, piciem i jedzeniem lokalnym codziennie, wynajmem auta, paliwem, noclegami, zwiedzaniem, 7 tysiecy na 2 os i zobaczysz tak piękne miejsca że odechce
Polacy po prostu dają się dymać i będą sypać hajsem nawet jak mocno przepłacają.
@metroboomin: Służba zdrowia! Jest darmowa!
Tu nie chodzi tylko o wysokie ceny, ale bardziej o gówniany stosunek jakość/cena.
Sam nie oszczedzam na wczasach i jestem w stanie za dobry hotel dac 15-20k za 7-10 dni, ale po prostu w Polsce hotele kończą się na 4/10 w skali globalnej.
Za