Media liczą lekarzom pensje. Kto policzy miliony w szpitalnych przetargach?
Miliony długów, zajęcia komornicze, jednoofertowe postępowania, ceny trafiające co do grosza w budżet i kosztowne serwisy. Autor analizuje przetargi polskich szpitali i wskazuje mechanizmy, które powinny zainteresować NIK, UZP oraz prokuraturę. Gdzie naprawdę znikają miliony?Lysawyborsuk
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Komentarze (23)
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Tam powinni zacząć od porządnych audytów i weryfikacji kosztów
@obieq: co z tegoze to zrobią jak nie.ma.opcjinkarania osób za takie właśnie przetargi. Jak nie będzie odpowiedzialności majątkowej(bądź innych konsekwencji), to dalej będzie bezkarność, bo co takiemu zrobią, zwolnią? Przyjdzie nastepny że swoimi znajomościami i będzie robił to samo.
Od czegoś trzeba zacząć, a takie audyty powinny być minimum co dwa trzy lata.
https://www.kma-online.de/aktuelles/politik/detail/entwurf-zum-gkv-spargesetz-nina-warkens-plaene-im-detail-55557
Paradoksem jest to, że w opolskim jest kilkanaście producentów okien, ale nie potrafiono zostawić pieniędzy w kraju. Tak z głowy to Eko-okna, All Windows Group, Filplast, Kapica. W samym powiecie opolskim są 4 male firmy, które zgrzewaja topowe profile. Eko okna są największa firma w Europie, która się tym zajmuje
Fakt, jak jest tylko jedna oferta, to jest to podejrzane. Ciężko jednak określić, czy doszło do jakichś naruszeń i czy dało by się taniej.
Osobiście koordynuje ze strony technicznej przetargi (nie w służbie zdrowia) i wcale nie jest lekko. Czasem są
Przeciętny kierownik ds. zakupów w korpo roześlę 5 zapytań ofertowych i wybierze fajną korzystną ofertę, tymczasem do przetargu zgłosi się jedna firma zawyżająca kilkukrotnie ceny i nikogo to nie obchodzi xD