Pamiętam jak kiedyś napisałem że można podnosić składki zdrowotne i dofinansowanie NFZ bez końca bo to studnia bez dna. Przetargi i sprzęt medycznyz w tym nawet jakieś pierdoły w stylu rękawiczek, płynów do sterylizacji maja tak odrealnione ceny jeśli to tylko idzie do sektora publicznego, że głowa mała. +xxx% marzy za to że "medyczne" i jeszcze x1-3 za to że to dla szpitala/NFZ...

Tam powinni zacząć od porządnych audytów i weryfikacji kosztów Pokaż całość