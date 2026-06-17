Spoko, czyli trochę sam sobie radzi, najwyżej coś spierdzieli, ewentualnie trzeba go wyszkolić - tu mnie to drażni bo firma zyskuje kolejną umiejętność za którą będzie kość kasę - a to user wyszkolił im ai do robienia tego.Podoba mi się klikanie wygrywajacych numerów w lotto :) Ze skutecznością 0.000000000000000001 procent.