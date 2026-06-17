Nowa CAPTCHA wymaga machania ręką przed kamerą. Google już przesadza
Google testuje nową funkcję reCAPTCHA, która wymaga zezwolenia na dostęp do kamery i wykonywania prostych gestów dłonią. Ma to na celu lepsze wykrywanie użytkowników i blokowanie zaawansowanych botów. Eksperci od prywatności alarmują...jestemjakijestem1212
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Komentarze (65)
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@SzubiDubiDu: to moze niech przestana produkowac szit ktorego nikt nie chce i trzeba na sile robic marketing? i niech zaczna produkowac to czego ludzie naprawde potrzebuja jak np zdrowe jedzenie? to ludzie kupia i bez zadnej reklamy. I tyle by wystarczylo i bysmy mogli zyc szczesliwie i pracowac
@a665321: Wybitnie często jak wchodze na stronę, a co?
@sigma: ostateczny dowód, że Linux jest LGBT!( ͡° ͜ʖ ͡°)
Albo szarpnąć się i anticaptchę wykupić
Spoko, czyli trochę sam sobie radzi, najwyżej coś spierdzieli, ewentualnie trzeba go wyszkolić - tu mnie to drażni bo firma zyskuje kolejną umiejętność za którą będzie kość kasę - a to user wyszkolił im ai do robienia tego.
Podoba mi się klikanie wygrywajacych numerów w lotto :) Ze skutecznością 0.000000000000000001 procent.
Jasiu mówi do mamy:
- Mamusiu, mogę ciasteczko?
- Najpierw umyj rączki!
- Ale mamusiu, ja nie mam rączek.
- Nie ma rączek, nie ma ciasteczek.