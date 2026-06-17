Ostatni świadek w procesie Łukasza Żaka: mówił, że weźmie nóż i zaraz nas *****
"Odj***ałem typa. Zdjąłem mu łeb". Bandyta Łukasz Żak nie zasługuje na bycie członkiem społeczeństwa. Bezczelny gnojek.Buckshot_00
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"Odj***ałem typa. Zdjąłem mu łeb". Bandyta Łukasz Żak nie zasługuje na bycie członkiem społeczeństwa. Bezczelny gnojek.Buckshot_00
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Komentarze (8)
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Zajebiste kontrole w tych więzieniach mają, zajebiste.