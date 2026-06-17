Moja mama mogła żyć, ale nie było dla niej miejsca [na OIMIE]
Pamiętaj, miejsce jest dla ludzi z PiSu. Nie dla ciebie i twoich bliskich. "Jak twierdziła, za każdym razem, gdy placówka, gdzie była hospitalizowana jej matka, pytała legnicki szpital o miejsce, dowiadywała się, że miejsca na OIOM-ie nie ma." Prokuratora Ziobry nie chciała zająć się sprawą...Sabr
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Komentarze (34)
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btw, Pis podal ze zaplacili 200 Mln a pozniej wyszlo ze to 370.000.000pln xddd.
Kara za nieodebrane szczepionki 6 mld zł.
@KurnikoweKuriozum:
A tacy mieli być lepsi niż PiS.
a tu przykład gdy apologeci tuska muszą bronić swego Pana:
https://wykop.pl/link/7950151/tusk-powierzylbym-gdansk-aleksandrowi-miszalskiemu
Tusk: Powierzyłbym Gdańsk Aleksandrowi Miszalskiemu
Że też tym kanaliom nie wstyd. W tym szpitalu na OIOMie było 83 pacjentów hospitalizowanych dłużej niż rok.
Pewnie wroca do walkow z lat 90-tych, zeby tylko uniknac oskarzen.
Żałosny damage control.