Pamiętaj, miejsce jest dla ludzi z PiSu. Nie dla ciebie i twoich bliskich. "Jak twierdziła, za każdym razem, gdy placówka, gdzie była hospitalizowana jej matka, pytała legnicki szpital o miejsce, dowiadywała się, że miejsca na OIOM-ie nie ma." Prokuratora Ziobry nie chciała zająć się sprawą...