Swoją drogą pamiętam że jeszcze parę lat temu brauniarskie szury protestowały i straszyły siecią 5G.

Jakoś temat umarł, już o nim nie wspominają i sami korzystają.

Wie ktoś jak sobie to teraz racjonalizują? Udają że nie było tematu czy co?



Teraz podobnie jest z OZE, elektrykami itp. Przygłupy protestują a za parę lat będą udawać że to nie oni i po prostu „zapomną” o temacie. Wtedy jakaś nowa konserwa znajdzie im nowego Pokaż całość