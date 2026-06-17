Jednak sieć 5G może być szkodliwa
Runął maszt 5G przy ul. Malwowej 107 w Poznaniu. Podczas montażu konstrukcji coś poszło nie tak - słup przewrócił się na ziemię.matixrr
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Runął maszt 5G przy ul. Malwowej 107 w Poznaniu. Podczas montażu konstrukcji coś poszło nie tak - słup przewrócił się na ziemię.matixrr
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Komentarze (29)
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Co za tępa dzida.
Jakoś temat umarł, już o nim nie wspominają i sami korzystają.
Wie ktoś jak sobie to teraz racjonalizują? Udają że nie było tematu czy co?
Teraz podobnie jest z OZE, elektrykami itp. Przygłupy protestują a za parę lat będą udawać że to nie oni i po prostu „zapomną” o temacie. Wtedy jakaś nowa konserwa znajdzie im nowego
@occultronaut: gratulują sobie, że dzięki silnej i zwartej walce wywalczyli że 5G zostało wprowadzone w bezpiecznym zakresie, z zmniejszoną mocą itp.
Sukces tak samo spektakularny, jak zastosowanie peralgonii do odstraszania krokodyli. Wielu sąsiadów ma peralgonie i ani jednego krokodyla w okolicy nie stwierdzono!
Sieci bezprzewodowe nie są budowane pod urządzenia stacjonarne. 5G jako podstawowe łącze w domu czy w firmie to jest z założenia margines w rejonach gdzie nie da się inaczej.