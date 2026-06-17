Bo Polskie firmy i przedsiębiorców trzeba dojechać - musi być miejsce na zagraniczne korpo - ciekawe czemu w Biedronce jakoś kontroli nie robią. Jak ty źle coś zważysz na kasie samoobsługowej to jesteś złodziejem - jak oni źle naliczą cenę to powiedzą, że błąd i możesz zgłosić reklamacje, nie wspomnę o cenówkach, wprowadzaniu świadomym w błąd etc... książki można pisać. Chory kraj dla zdrowych ludzi (tak odnośnie służby zdrowia).