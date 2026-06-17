Jak polscy urzednicy trakuja Polakow w Polsce
za to zachodnim korpo wchodza w d.. bez mydładwaplusdwatocztery
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za to zachodnim korpo wchodza w d.. bez mydładwaplusdwatocztery
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Komentarze (12)
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Ale jak przyjdzie wielkie zachodnie korpo to poślady rozwarte do ruchania i czym chata bogata, Polska to wtedy pełny anarcho-kapitalizm.
Najważniejsze kary i zarzuty dla sieci obejmują:Kara za promocje (blisko 105 mln zł): Dotyczy akcji, w których sieć obiecywała „zwrot 100% na voucher”, nakładając na konsumentów skomplikowane i zatajone warunki wykorzystania zebranych środków. Decyzja ta została zaskarżona, ale w grudniu sąd utrzymał w mocy inną,
@Senuyo: Prawda w oczy kole czy jak?
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