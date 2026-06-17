Każda paczka o wartości do 150 euro zostanie objęta ryczałtowym cłem
Od 1 lipca Polacy robiący zakupy na popularnych chińskich platformach, takich jak Temu, Shein czy AliExpress, muszą przygotować się na wyższe koszty. W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące handlu internetowego z krajami spoza Unii Europejskiej.freedomseeker
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Komentarze (49)
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@Bijelodugme: Nadal będzie taniej bezpośrednio z chin z pominięciem pośredników. Ekologia niestety kosztuje.
Będą kompletować w Chinach, wysyłać do UE, tu zapłacą co trzeba i z 5zl zrobi sie 5.5zl a potem wyślą do ciebie inpostem
chodzi o to żebyś nie kupował szajsu z chin od chińczyka tylko kupił ten sam szajs od kogoś kto ma firme i kupił dwie tony tego samego szajsu na alibabie xD
a finalnie chodzi po prostu o dodatkowe podatki od kowalskiego
Ale klamstwa w tym artykule...
A prawda jest taka:
a) aliexpress juz rozpoczelo pobieranie tej oplaty ( w zaleznosci od typu oferty - przy zwyklych ofertach jest juz pobierana, przy choice, jak jest pozno planowana dostawa)
@Mijagii: bo towar do EU jest przemycany i sprzedawany bez VATu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To będzie eto legalne, bo przy wejściu do UE zapłacą to cło i VAT, zapłacą je niestety w Holandii, dlaczego tak? bo Holandia mniej nalicza, jest czymś w rodzaju "raju podatkowego" ale na import.
Dlaczego nikt tego nie ukrócił? Nie wiem choć się domyślam ;p
W każdym razie, jak coś przejdzie na magazyn w UE to i tak