A co jeśli wysyłka będzie następowała z magazynów ulokowanych w UE?

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To będzie eto legalne, bo przy wejściu do UE zapłacą to cło i VAT, zapłacą je niestety w Holandii, dlaczego tak? bo Holandia mniej nalicza, jest czymś w rodzaju "raju podatkowego" ale na import.Dlaczego nikt tego nie ukrócił? Nie wiem choć się domyślam ;pW każdym razie, jak coś przejdzie na magazyn w UE to i tak