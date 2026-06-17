Jest reakcja Naczelnej Izby Lekarskiej po artykule Wirtualnej Polski na temat ortopedy Michała Burczego, który pracował tak dużo, że ze swojej praktyki lekarskiej miał w ub. roku aż 2,8 mln zł przychodu. NIL w oświadczeniu odcina się od słów, w których przekonywał, że dla szpitala nie ma różnicy, cz