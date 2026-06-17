"Po co mam zatrudniać 10 ortopedów po 20 tys zł jak mogę jednego za 200 tys zł"
Jest reakcja Naczelnej Izby Lekarskiej po artykule Wirtualnej Polski na temat ortopedy Michała Burczego, który pracował tak dużo, że ze swojej praktyki lekarskiej miał w ub. roku aż 2,8 mln zł przychodu. NIL w oświadczeniu odcina się od słów, w których przekonywał, że dla szpitala nie ma różnicy, czairaG
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Komentarze (34)
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Za takie coś powinien stracić prawo wykonywania zawodu.
to juz wiemy komu lepiej :)
Kolejki by zniknęły i by się okazało, że NFZ wychodzi na plus...
PA-TO-LO-GIA
Wy jesteście ślepi czy jak?
Wodociągi miejskie i zarobki 1mln rocznie to też niedobór członków zarządów czy polityczna ustawka???
Czyli ten jeden koleś zarabia tyle co 55 osób tyrających na minimalnej. Autobus ludzi jadących do pracy rano może zarobić tego dnia mniej niż jeden ortopeda.
- Lekarze - utrzymywanie niskich limitów na studia -> brak nowych lekarzy, ogromne zarobki na koszt podatników, długie kolejki pacjetnów
- Deweloperzy - ultra boss! Płacz, kredytuj się na całe życie i płać, za 30m2 żebyś miał gdzie wegetować
- Sędziowie/Prokuratorzy/Prawnicy - ponad prawem, kolesiostwo, silni wobec słabych, słabi wobec silnych
- Politycy - stanowienie gównianego prawa i polaryzacja społeczeństwa, dzięki czemu wiecznie