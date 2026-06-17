Tak samo jak narzekają ba manosferę to teraz narzekają na młodych ludzi którzy postanowili mieszkać u rodziców nawet nie z powodu lenistwa a z powodu czystej kalkulacji bo się okazuje, że koszty samodzielnego życia tak poszły w góre l, że ni c---a się ogarnię za pensje jaką prwcodawcy płacą. A płacą poniżej minimum egzystencjalnego bo zawsze mogą zatrydnić obcokrajowców których koszty życia pokrywa państwo z naszych podatków więc taki obcokrajowiec traktuje pensje Pokaż całość