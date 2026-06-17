Deweloperuchy znowu posypały kasą, lecimy z narracją o gniazdownikach
Ale ich piecze, że ktoś nie uczestniczy w systemie. Polecam ilustracje w artykule. Oczywiście wszystkie osoby wymyślone jak to w takich artykułach.dobre_ziajty
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Komentarze (33)
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Owszem, fajnie się wyprowadzić jeśli są możliwości. Ale jeśli nie ma możliwości to debilizmem jest przerzucać odpowiedzialność na młodych.
Kiedyś poprzednie pokolenia pomagały młodym, zostawiały dobytek, przekazywały schedę czy gospodarkę, dawały posag (także mężczyznom, to nie tylko domena kobiet). A teraz państwo zagrabi większość dochodów, starym
Akumulacja kapitału to jeden z najważniejszych aspektów dorabiania się. A jeśli wszyscy się zakredytują to dorabiają się ale banki. Choćby z tego powodu styl życia konsumpcyjnego trzyma społeczeństwa w relatywnej biedzie.
Zresztą o pójściu na swoje najgłośniej gardłują ci, co sami musieli wszystko w pocie czoła dostać...
@kotas_przesmiewca: A to nie wiesz, że wolność jest wtedy, gdy zaharowujesz się dla zysku landlorda albo banku?
Więc pytanie dla kogo efektywny taki podatek - dla fiskusa czy podatnika?
( ͡° ͜
@LegendarnyOdkurzacz: Jedno nie wyklucza drugiego.
ale wykop ma obsesję na punkcie szukania spisków, że na pewno ktoś komuś agentuje za pieniądze. Jak napiszą artykuł o otyłości, to pewnie będzie spiseg klubów fitness by nagonić ludzi.
Chyba jakiś wykopek mieszkający z mamą się zesrał, że mu robią presję na sukces. Julki od "fatshameingu" mówią