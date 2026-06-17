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Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
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32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
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Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
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Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
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Lekarz rodzinny rekordzista - ponad 2,5 miliona przychodu w rok!
Lekarz rodzinny rekordzista - ponad 2,5 miliona przychodu w rok!
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