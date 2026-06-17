Lekarze zarabiają nawet 300 złotych za godzinę. Ujawnili stawki
Dyskusja o zarobkach lekarzy nabrała rozpędu po ujawnieniu dochodów młodego lekarza z Warszawy, który w ciągu roku zarobił 1.6mln. Lekarze mówią wprost o swoich zarobkach. "Poniżej 220 zł za godzinę nie schodzę".motvik
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Komentarze (22)
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300zl od wizyty 10 minut max
To nie jest kraj dla biednych ludzi.
@pepedros: Wiesz czym się rożni dentysta od lekarza? Lekarz nie mówi, że jest dentystą.
Przecierż to mniej niż godzina pracy mechanika w autoryzowanym warsztacie.
20% inflacji za Pis