Pozwolili zwierzętom z 3go świata zgwałcić 250 tysięcy ich własnych dziewczynek, a następnie tę informację tuszowali chroniąc sprawców.



Dla kontekstu, Japończycy wraz z ekspansją w Azji, przez ponad 10 lat w systemie "comfort women" zgwałcili łącznie poniżej 200 tysięcy kobiet koreańskich, chińskich itd. Jest to określane mianem zbrodni wojennej i do tej pory wiele osób w Azji, głównie z mojej wiedzy, koreańczyków nienawidzi Japonii z tego powodu.



Brytyjczycy chyba tej hańby nigdy Pokaż całość