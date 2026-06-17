Niezależny raport: gangi zgwałciły nawet 250 tysięcy brytyjskich dziewczynek
Brytyjski poseł Rupert Lowe opublikował 219-stronicowy raport sfinansowany przez ponad 20 tysięcy darczyńców. Dokument opisuje dekady zorganizowanego wykorzystywania seksualnego w co najmniej 149 dystryktach UK, za "aktywną lub pasywną zgodą" policji, opieki społecznej i polityków.awe-spam
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Komentarze (83)
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Idź sobie zbadaj testosteron, bo chyba coś jest nie tak
Idź sobie zbadaj czytanie ze zrozumieniem, bo chyba coś jest nie tak ze zrozumieniem kontekstu i sensu wypowiedzi dłuższej
No, ale w sumie do tego się to sprowadza. Dlatego pamiętajcie - jeżeli jakikolwiek rząd sprowadza III świat do Twojego kraju to nienawidzi Ciebie i chce zniszczyć Twoje społeczeństwo.
Dla kontekstu, Japończycy wraz z ekspansją w Azji, przez ponad 10 lat w systemie "comfort women" zgwałcili łącznie poniżej 200 tysięcy kobiet koreańskich, chińskich itd. Jest to określane mianem zbrodni wojennej i do tej pory wiele osób w Azji, głównie z mojej wiedzy, koreańczyków nienawidzi Japonii z tego powodu.
Brytyjczycy chyba tej hańby nigdy
https://www.gov.uk/government/news/new-plans-to-stop-children-taking-sharing-or-viewing-n--e-images