Konfitura - Wystarczy zgłosić
Absolutnie niewydolny system egzekwowania przepisów prawa o ruchu drogowym skutkuje poczuciem bezkarności po stronie kierowców oraz bezsilności po stronie pieszych. Spacer ze streamerami: https://youtu.be/Fhkl0MA7qTY Chcesz wesprzeć moją działalność? Zajrzyj tutaj: https://patronite.pl/konfitura httzawisza
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Komentarze (100)
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Jak rodzice w PRL, masz jedną koszulkę na
Slogan " państwo z kartonu " to takie uogólnienie z którego wynika że nie wszystkie problemy są właściwie i szybko rozwiązywane z pożytkiem dla obywateli. Odnośnie samochodów to ile zajęło by Policji zrobienie fotki i wysłanie mandatu kierowcy parkującemu w niewłaściwym miejscu ? 10 min ? Zasada :każdy kolejny mandat za to samo wykroczenie 100 % droższy. Po 5 mandacie już taki " kierowiec " będzie parkował prawidłowo. Da
W ciagu roku nabiłeś kilkaset zgłoszeń na policje/sm?
@staszaiwa: Polsce.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@polano: bo jak powszechnie wiadomo prawo o ruchu drogowym to dosłownie zamordyzm niczym stalinizm. Miejmy nadzieję, że kiedyś Polska odzyska niepodległość i będzie można wjechać autem do środka sklepu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
kapusia, to akurat tu mozesz znalezc (bo jest szansa, ze wszyscy kierowcy, ktorzy zostali ujeci na filmiku, dostana mandaciki)
dosłownie nigdzie nei sępi wstawia tylko linki gdzieś w opisie czy tam napisach odcinka na prośbę z resztą oglądających.
Nie robi z siebie idioty czy patologii zeby te kase zbijać jak jakies magicale nie nagina tego kim jest po prostu walczy z tym co go drażni i najwyraźnieh drażni tez dostatecznie wiele osób
ale ja na was pluje...