I tu jest kwintesencja działań konfitury. Gdyby służby wywiązywały się ze swoich obowiązków to Maksym nie musiałby nagrywać filmów i wszyscy mu przeciwni nie mogliby by go nazwać konfidentem. A że żyjemy w kraju z kartonu gdzie nic nie działa to akurat jego inicjatywa jest mile widziana przez obywateli którzy chcą by było tu lepiej. Niestety jak widać ten kraj to mem i takich ludzi jest mniej niż tych o których Piłsudski Pokaż całość