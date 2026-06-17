Ciśnienie skacze jak się o tym pomyśli i niewiele można zrobić. To jest totalnie niepojęte jak obecnie doi się zwykłych ludzi na rzecz tych podpiętych pod budżet.



i nie ma ludzi u władzy zainteresowanych żeby to naprawić bo oni sami są podpięci do budżetu a im większy budżet tym więcej można wyciągnąć.



I taka sytuacja jest w większości krajów na świecie obecnie. Jedni jadą na garbie drugich.