Prawie 1.7 mln zł zarobiła w 2024 pediatra z Łosic - Czy 140 tys./mc to dużo?
W mniejszych miejscowościach też da się godnie zarobić. W Łosicach (6950 mieszkańców) można zarobić całkiem przyzwoicie, np. pediatra i dyrektor lokalnego szpitala wg. jej oświadczenia za 2024 rok zarobiła niemal 1.7 mln zł. Do tego ponad 100 tys. emerytury. Czy jako dyrektor sama ustalała stawki?SynMichaua
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Komentarze (39)
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Tak właśnie działa publiczna służba zdrowia. Każdy ma w------e bo podatnik zapłaci. W najgorszym wypadku Tusk podniesie wam podatki albo składkę zdrowotną
od plandemii puściły im wszelkie hamulce i mordowali ludzi za złotówki mając ludzkie życia za nic
w zeszłym miesiącu jak się medyki śmierci cieszyli że przychodzi kolejna plandemia - obrzydliwe
@Velsey: chyba że te wały typu 4 umowy w różnych placówkach i 300 h miesięcznie są właśnie dzięki zapleczu politycznemu.
teraz rozumiem
i nie ma ludzi u władzy zainteresowanych żeby to naprawić bo oni sami są podpięci do budżetu a im większy budżet tym więcej można wyciągnąć.
I taka sytuacja jest w większości krajów na świecie obecnie. Jedni jadą na garbie drugich.