Koniec grania bez reklam. EA wpycha banery do hitów
EA uruchamia platformę EA Advertising i wpycha banery do największych hitów, by spłacić gigantyczny dług. Sprawdź, co to oznacza dla graczy.IGNPolska
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EA uruchamia platformę EA Advertising i wpycha banery do największych hitów, by spłacić gigantyczny dług. Sprawdź, co to oznacza dla graczy.IGNPolska
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Komentarze (52)
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Brak amunicji? No problem... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W ogóle najlepiej jak by odrazu z gry wycięli wszystko co kontrowersyjne bo jest tam nasze logo. Nie mówiąc o tym ze gracze to gracze i za moment
@HammerWZZN: Jeszcze kilka lat temu bym się zgodził. Ale byłem np. w Szwecji, gdzie po doświadczeniach z PL pierwsze wrażenie było takie, że tam nie ma żadnych reklam, nigdzie. Oczywiście to nie prawda, są - tylko zdecydowanie mniej,
@HammerWZZN: Było coś podobnego w Quake Live i okazało się, że to był słaby pomysł. Gracze w trakcie dynamicznej rozgrywki w ogóle nie patrzyli na banery i zysk z takich reklam był znikomy.
Bo gdyby nie reklamy to mcdonald byłby jakąś tam sieciówką z tekturowym żarciem, taką samą jak MAX Burgers, która sobie stoi gdzieś przy drodze.
Twoja świadomość może ignorować, albo nawet w------ć się na bodziec, jednocześnie jego powszechne występowanie koduje się w podświadomości zmieniając stosunek do bodźca.
Twój mózg widzi więcej niż ty.
jak bedzie jak na mobilce przerywać grę i jeszcze zaoferują "Kup 30 dni bez reklam" to już nie ok...