Wytłumaczcie mi bo nie rozumiem - po h-j one? Żeby w nie strzelać? Czy żeby ignorować? Bo nie wierzę że ktokolwiek klika w reklamę na którą się w-----a 10-ty raz bo mu ona film blokuje. Czy to raczej programowanie ludzi i tworzenie efektu wszechobecności danej marki, np. mcdonalda?

Bo gdyby nie reklamy to mcdonald byłby jakąś tam sieciówką z tekturowym żarciem, taką samą jak MAX Burgers, która sobie stoi gdzieś przy drodze. Pokaż całość