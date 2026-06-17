Możliwe, że z Polski - jednak nie w Polsce.

Jeszcze długo, długo, nie.

To wymaga odpowiedniej infrastruktury. Torowiska są zabezpieczone płotami, nie ma tam miejsca na jakieś śmieszne dzikie ścieżki, przejazdy, szlabany. To jest niezależny korytarz, a każde wejście na ten teren skutkuje zatrzymaniem wszystkich pociągów na danym odcinku.

Nie ma tak, że jak pan Zbigniew ma pole po obu stronach torów, to on sobie na drugą część, ot tak przejedzie - Pokaż całość