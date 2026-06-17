Pociągi dużych prędkości jednak z Polski? PESA łączy siły z Hitachi
Wymagania przetargu na pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity wykluczają samodzielny udział polskich firm, bo te jeszcze takich składów nie produkują. Bydgoska PESA i Hitachi Rail chcą w tym postępowaniu wystartować wspólnie.Tumurochir
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Komentarze (26)
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Sieć szybkich kolei miałaby duży sens w kontekście międzynarodowym.
Sam mieszkam w Amsterdamie i podróżując do Paryża czy Londynu jeżeli to możliwe to wybieram pociąg, bo jest dużo wygodniej i podobny czas co samolot jak chodzi o czas od drzwi do drzwi w mieście. I to pomimo tego, że w Holandii
Ogółem o Włoszczowej to dużo złego napisali ludzie z kręgu dzisiejszego KO, bo budował PiS, potem się okazało że Włoszczowa to jednak nie pusty przystanek a powiatowe centrum komunikacyjne. Takie miejsca też są ważne, nie dla ekspresów ale intercity czy przyspieszony regio powinien się zatrzymywać w takich wezlach.
O kolei
Jeszcze długo, długo, nie.
To wymaga odpowiedniej infrastruktury. Torowiska są zabezpieczone płotami, nie ma tam miejsca na jakieś śmieszne dzikie ścieżki, przejazdy, szlabany. To jest niezależny korytarz, a każde wejście na ten teren skutkuje zatrzymaniem wszystkich pociągów na danym odcinku.
Nie ma tak, że jak pan Zbigniew ma pole po obu stronach torów, to on sobie na drugą część, ot tak przejedzie -
@Leszek_Janusz: mają. Ale czy wiadomo jakie są subsydia?
No tak. Chociaż dziś mówienie "bez ropy i CO2" to trochę na wyrost.
BTW - w którym roku te atomówki zaczną robić prąd?
Głupie wymaganie, technologię można kupić, można zatrudnić pracowników, można to rozwiązać na wiele sposobów jednocześnie nie uwalajac polskich firm
Ale chodzi o to by właśnie nie kupować, lecz rozwijać samodzielnie.
Wagoniki mają być celem, ale też częścią większej układanki, jakim jest niezależność.