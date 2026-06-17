Dawid Kacprzyk zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie
Dawid Kacprzyk zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie dowiedziało się Polskie Radio RDC.kubaowo
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Dawid Kacprzyk zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie dowiedziało się Polskie Radio RDC.kubaowo
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Komentarze (86)
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Edit: Dobra, gdzieś był zatrudniony na UoP, bo wykazał 17 tys. dochodu. Sławne 1,6 mln było w JDG.
https://bip.warszawa.pl/documents/49537/88084837/KACPRZYK+Dawid.pdf/42a859ce-f4a5-6d1d-136c-999e95c92568?t=1780666168248
@Programista500plus: SORy, taki mamy klimat