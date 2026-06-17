Zaczyna się robić głośno w okół tej sprawy w Mysłowicach
AFERA Zabijają koty na terenie firmy w Mysłowicach
Zaczyna się robić głośno w okół tej sprawy w Mysłowicach pogromca_neuropkuf
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Zaczyna się robić głośno w okół tej sprawy w Mysłowicach pogromca_neuropkuf
Zaczyna się robić głośno w okół tej sprawy w Mysłowicach
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Komentarze (16)
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@pogromca_neuropkuf: Thx :)
A potem "no ali ali ali ali oni powinni zabezpieczyć budowę przed kotami"
Dopoki zaden zjeb nie zneca sie nad zwierzakiem, to niech je eliminuja na zdrowie.