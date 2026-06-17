Afera w Wodzisławiu! Radni dostali za wysokie diety. Oddali wszyscy, poza...
Ponad 44,5 tys. złotych za dużo wypłacił ratusz 22 radnym z tytułu pobieranych diet. To skutek błędu urzędniczki. Wszyscy radni zwrócili już pieniądze do budżetu miasta poza jedną osobą...Trzebieslawice
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Komentarze (65)
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Ostatnio pewien dość duży produkt który wymaga zmontowania zamówił ode mnie adwokat z drugiego końca Polski. Złożył reklamację na jakąś absolutną pierdołę której nikt o zdrowych zmysłach by się nie przyczepił, a której sprawdzenie wymagałoby zajrzenia do środka urządzenia.
I oczywiście z pełną premedytacją zażądał zabrania rzeczy w celu diagnozy, ale w związku z tym, że już rzecz złożył (nałożenie jednego elementu na
@SynMichaua: no nie bo dasz sie terroryzowac jednemu to za chwile bedziesz mial kilku kolejnych
A to nie można jej z przyszłych diet potrącić, tj. nie wypłacać aż do wyrównania?