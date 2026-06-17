Adwokatka. Jak ja ich nie cierpię to głowa mała.

Ostatnio pewien dość duży produkt który wymaga zmontowania zamówił ode mnie adwokat z drugiego końca Polski. Złożył reklamację na jakąś absolutną pierdołę której nikt o zdrowych zmysłach by się nie przyczepił, a której sprawdzenie wymagałoby zajrzenia do środka urządzenia.



I oczywiście z pełną premedytacją zażądał zabrania rzeczy w celu diagnozy, ale w związku z tym, że już rzecz złożył (nałożenie jednego elementu na Pokaż całość