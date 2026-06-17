Kto by pomyślał że całe życie palenia fajek i picia alkoholu może się tak skończyć... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Jak zaczął uprawiać ziemię to się zreflektował że jednak coś jest na rzeczy ze zmianami klimatu spowodowanymi działalnością człowieka.



Teraz może ogarnie że to całe rakotwórcze działanie alkoholu i papierosów to też nie jest jakieś lewackie p---------e.