Jeremy Clarkson ma agresywną formę raka prostaty. Choroba wykryta wcześnie
Popularny brytyjski prezenter Jeremy Clarkson ujawnił, że zmaga się z agresywną formą raka prostaty. O swojej diagnozielipson
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Popularny brytyjski prezenter Jeremy Clarkson ujawnił, że zmaga się z agresywną formą raka prostaty. O swojej diagnozielipson
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Komentarze (22)
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on nie ma przerzutów np na kości, więc powinien bez problemów z tego wyjść, gorzej jak tylko przedłużanie życia.
przed kolonoskopią druga to kontakt na lini lekarz pacjent. Dwóch znajomych ze względu na przypadki choroby w najbliższej rodzinie mieli co 2-3 miesiąc badania kontrolne. Jeden dowiedziawszy sie że można było operować dawno temu, ale lekarz nawet tego nie zasugerowal, a po ostatnim badaniu okazało
Co to za bzdury, w przypadku nowotworu gruczoł usuwa się zawsze w całości. Mógł mieć wcześniej łagodny przerost prostaty i wykonany TURP, gdzie się endoskopowo "zeskrobuje" płaty przerośniętej prostaty. Jeśli kwalifikuje się do prostatektomii, to nie ma przerzutów, a leczenie radykalne może prowadzić do całkowitego wyleczenia. Poza tym rak prostaty daje się leczyć całkiem nieźle,
@Markowowski: prawdziwa tragedia to jak raka ma ktoś kto nie palił i nie pił na umór całe życie jak Clarkson.
Generalnie każdy z ekipy TopGear ma jakiś własny a-----l albo pub.
Aktualnie kręcą filmy na YouTube filmy gdzie połowa to gadka o samochodach a reszta to reklama własnego ginu. Patologia.
Jak zaczął uprawiać ziemię to się zreflektował że jednak coś jest na rzeczy ze zmianami klimatu spowodowanymi działalnością człowieka.
Teraz może ogarnie że to całe rakotwórcze działanie alkoholu i papierosów to też nie jest jakieś lewackie p---------e.
@bylem_bordo: Do czasu kiedy sam się nie zestarzejesz, przegapisz i będziesz miał zaawansowaną formę :-/