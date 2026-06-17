Gdyby do grzebania w rurach wymagana była licencja i glejt od Cechu Hydraulików, a także tenże Cech pilnował, żeby hydraulików w Polsce nie było zbyt wielu to każdy hydraulik w Polsce zarabiałby 10 milionów rocznie, każdy z nich płakałby że zawalony robotą, brał po 15 zleceń równocześnie, a i tak ludzie musieliby czekać po pół roku na zrobienie roboty.