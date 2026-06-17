"System jest zwyrodniały". Donald Tusk zapowiada kontrole zarobków lekarzy
Jest kolejny ruch premiera po medialnych doniesieniach w sprawie rekordowych zarobków niektórych lekarzy.Pasterz30
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Komentarze (92)
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Btw. a gdyby tak wprowadzić ogólnodostępne statystyki wyników leczenia pacjentów przez lekarzy?
A rozliczyć pis za machlojki w pandemii to już nawet na to nie liczę
@wonskyhonsky: w taki sam sposób w jaki są wynagradzani np. posłowie. Każdy dostaje taką samą pensję ustaloną odgórnie.
NFZ też mógłby po prostu zrezygnować z zatrudnia lekarzy za pensję 100k miesięcznie i to wyliczone z lewych godzin.