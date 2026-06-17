Teraz sobie wyobraźcie że za zarabiajacych lekarzy 100k miesiecznie można by wyszkolić 5 krotnie więcej medyków za 20k na miesiąc. Stworzyć uczelnie odblokować zawód i wtłoczyć na rynek 5x więcej wykształconych ludzi.

Ustalić pensje 20k miesięcznie.

Kolejki w szpitalach zmniejszyły by się kilkukrotnie.

Ale te frajery z rządu nie zrobią tego bo ich ciotki i wujkowie muszą okradac skarb państwa i zadłużać szpitale.

Tusk przed wyborami mówił że za korupcję będzie zwalniał Pokaż całość