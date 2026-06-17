Tym razem Województwo warmińsko-mazurskie
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A z drugiej z tych milionowych zarobków płacą na NFZ minimum poniżej normalnego człowieka na UoP XD
Ustalić pensje 20k miesięcznie.
Kolejki w szpitalach zmniejszyły by się kilkukrotnie.
Ale te frajery z rządu nie zrobią tego bo ich ciotki i wujkowie muszą okradac skarb państwa i zadłużać szpitale.
Tusk przed wyborami mówił że za korupcję będzie zwalniał
Czyli nie wystarczy otworzyć uczelnie, ale też więcej szpitali i oddziałów, gdzie będziemy uczyć lekarzy. I więcej etatów dla lekarzy, żeby zamiast leczyć mogli uczyć więcej studentów.
Jeżeli wtłaczamy na rynek 5x więcej to pewnie
Ja dla przykładu znalazłem takiego, co zarobił ledwo 380 tys. w tamtym roku, co prawda nie żyje od 3 lat, ale jednak skromna kasa ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@piotr-glabik: przecież jest współwłaścicielem lokalu o wartości 3mln.