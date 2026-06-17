Większość lekarzy nie chce zakazu łączenia pracy w sektorze publicznym i prywatn
Pełny zakaz pracy jednocześnie w publicznym systemie i w prywatnej popiera jedynie 15 proc. lekarzy. Ograniczyło by to możliwości okradania Polaków. Większe poparcie mają rozwiązania porządkujące. Jakie? Przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym. Jeszcze im mało!!!danielbr3
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Ja myślę że gdyby taki zakaz istniał to oni by raczej szybko nie uciekli do prywatnego.
Tym bardziej w sytuacji gdzie wielu lekarzy korzysta na swojej pozycji w publicznym systemie czyli chociażby zdobywanie klientowi bez zabawy w marketing czy konkurencję.
Nagle pani Jadzia nie przyjdzie prywatnie do dr Ortopedy który polecił się podczas pracy w szpitalu wojewódzkim.
Myślisz że czemu nie walczono zaciekle z zakazem kopert i tak dalej?
Po prostu zaczęli przyjmować ludzi prywatnie i leczyć na NFZ.
Gdyby nie mieli takiej opcji to by wszystko
XDDDDDDDDDD
Czasami nie powinno się pytać o zdanie, tylko coś zrobić, mimo sprzeciwu.
Tyle że wiadomo że nie ma na to szans, ani PiS ani KO tego nie tknie. Trochę awantury, trochę grożenia pięścią i tyle.
Wczoraj byłem u lekarza prywatnie. 36 osob przede mna. Każdy po 10 minut max, stawka 350zł. W jedno popoludnie ma 10k do ręki, bo przecież paragonu nie wystawi. Przyjmuje tak raz w tygodniu, reszta siedzi na szpitalu. Ma monopol w 120tys mieście, bo jest jedynym neruochirurgiem w okolicy.
@Jonasz-Kiszke-Mikke: liczba miejsc na najbardziej intratnych specjalizacjach jest specjalnie ograniczana, żeby utrzymywać właśnie taką patologię o której piszesz.