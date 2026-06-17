Tak samo jak większość myśliwych nie chce badań lekarskich i tak samo jak pijak nie chce zwiększenia kary za jazdę po pijaku.

Czasami nie powinno się pytać o zdanie, tylko coś zrobić, mimo sprzeciwu.

Tyle że wiadomo że nie ma na to szans, ani PiS ani KO tego nie tknie. Trochę awantury, trochę grożenia pięścią i tyle.