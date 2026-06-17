Lekarze wystawiali fałszywe recepty, gang handlował opioidami. Wpadli
Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości silnych leków leków narkotycznych, psychotropowych oraz medycznej marihuany. W zakrojonej na szeroką skalę akcji, która objęła kilka województw, zatrzymano dotychczas dziewięć osób.kasza332
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Komentarze (8)
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@PrezesBoss: xD Ile razy musi cie tusk oszukac zebys przestał byc naiwny?