ZUS przepisał przetarg z folderu Veeam. Polska cyfrowa suwerenność to fikcja
ZUS ogłosił przetarg na backup za blisko 17 mln zł ze specyfikacją skopiowaną z folderu marketingowego Veeam, eliminując polskich dostawców. Systemowy problem: polskie instytucje piszą wymagania pod konkretnych zagranicznych dostawców.real_scoria
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Komentarze (54)
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Przy czym nie chodzi o myślenie i działanie, tylko patrząc na przewidywaną liczbę ludności powoli przestajemy ogólnie istnieć.
@malkontent: mamy. Tylko jest to banda ojokfobow bedacych jak widac jakas obca agentura oddajaca dane spoleczenstwa w obce rece (o ile prawda jest, ze kolejny raz dane mieszkancow kraju beda or,etwarzane przez obce firmy). Polacy to dla nich niewolnicy co mają jedynie tyrać do śmierci. Wszystkim w około rozdają jak mogą pieniądze z podatków.
Przetarg Oriented Programming tak samo.
Eksperci np lubią rynkowe stawki.
Często jest tak że po prostu potrzeba kupić konkretny produkt dlatego te przetargi są jakie są.
Tak jak z MS Office i potem zamiast pakietu microsoftu by dostali OpenOffice
@cabis: i zamiast onedrive, to jakiś c-----y nextcloud który się wysadzi jak wgrasz zwykły starszy dodatek z ich sklepu xD Dane zlokalizowane "u ryśka po biurkiem".
jakich funkcjonalnosci nie mial polski dostawca pewnie różnice były duże ale lepiej afere krecic
To tak jakby oczekiwać, że przetargi na samochody do urzędów wygrywały polskie marki samochodów.
@kurtewa: nie ma bug bounty ani listy naprawionych podatności / security release to pewnie dziurawy jak sito. No i nie widać wersji Onprem a takiej pewnie potrzebuje ZUS.
Gdyby Tusk miał rozum i rzeczywiście chciałby zgromadzić sobie wyznawców, to zrobiłby w okół tego wielką aferę, w-----ł odpowiedzialnych i zatrudnił nowych fachowców. Niech i wybiorą tą firme, jeśli taka dobra, niech płacą więcej za jakość - jak najbardziej np 75% jakość 25% cena - ale zgodnie z przepisami.
@haohao: Tak, tak wina tuska. przez 8 lat tego nie było. Przed 2000 też tego nie było.
Na pewno żyjesz w Polsce?
Kurna odrzucanie sprawdzonego rozwiązania, żeby wybrać jakąś firmę poziomkę z p---------a, z zespołem średnich programoli i jakimś tyci wsparciem, żeby wprowadziła jakieś swoje rozwiązanie, najczęściej wyskalowane na 3 sklepy w powiecie? Do takiego molocha jakim jest zus?
Niech ten co się o to sra, weźmie rozpędzi się i wywali baranka w ścianę, no chyba że sam ma taką pierdiladi firmę krzak (krzakex/krzak-pol-it) i chciałby dorwać kontrakcik na kilka
przy IT gdzie są firmy co obsługują po 3 miliardy ludzi i mordują konkurencję będzie dobrze, jak w imie suwerenności nie będziemy wysyłać danych do Rosji i Chin, bo taniej. Nie wszystko może być polskie