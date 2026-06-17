Czy to jest dziwne że mają dobre narzędzie, prawie 2 PB danych archiwalnych, konfiguracje, integracje i cholera wie co jeszcze i nie chcą tego zmieniać na niesprawdzony produkt? Przy dużej skali pewnie przejście na inne rozwiązanie i nakład pracy zjadłby oszczędność na licencji.

Często jest tak że po prostu potrzeba kupić konkretny produkt dlatego te przetargi są jakie są.

Tak jak z MS Office i potem zamiast pakietu microsoftu by dostali OpenOffice Pokaż całość