To jest zabawka. Ma ledwie 5 kubitów hardwarowych. Aby stworzyć kubit logiczny (czyli taki nadający się do jakichkolwiek sensownych obliczeń), trzeba mieć około 1000 splątanych kubitów hardwarowych. Na świecie istnieje tylko jeden taki kwantowy komputer. Nie brakuje nam mądrych ludzi w kraju, którzy zajmują się nauką. Brakuje nam pieniędzy na programy badawcze. Za mało pieniędzy idzie u nas na naukę i przez to nie mamy patentów, z których moglibyśmy czerpać zyski i Pokaż całość