Polska ma 5-kubitowy komputer kwantowy. Profesor: Q-Day nastąpi za 10 lat
Politechnika Wrocławska uruchomiła ODRA-5, pięciokubitowy komputer kwantowy. Prof. Bożejko wyjaśnia, dlaczego programowanie kwantowe jest na poziomie lat 40. XX wieku i kiedy komputery kwantowe złamią szyfrowanie RSA-2048.real_scoria
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Komentarze (51)
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Odra 5, nazwa nawiązująca do tradycji, do pierwszych kompów, nadłubanych rękami polskich inżynierów.
I bach, od razu leci info, że "Polska strong", telewizornia wiwatuje, studenty się zabijają o wejściówki na pierwszy rok.
Tymczasem sprzęt jest produkcji fińskiej. Po prostu został zakupiony gotowiec.
Tak
Mam znajomego co na drukarce 3d robil ze zdjęć pacjentow przed operacja wydruk organów pacjenta ,zeby chirurg mogl lepiej to sobie zobrazowac przed rozpruciem bebechów i jak trafil do tv na krotki wywiad to
Jakbym nie studiował na PWr to może bym uwierzył
Raczej nikt Ci się do banku takim czymś nie wbije :D
Natomiast to nie jest tak, że człowiek jest bezbronny. Są algorytmy, które (przynajmniej w teorii) są odporne na ataki komputerów kwantowych, np. NTRU
W pewnym sensie trzymam kciuki za powodzenie ale z drugiej - ten wyścig trwa już tyle lat... i coś końca nie widać.
Komputery Kwantowe mogą okazać się kolejną w techu ślepą ścieżką Informatyki. Ot sztuka dla
@enten: chyba nie słyszałeś o wielkich modelach językowych, któ®e ostatnio są dość popularne ;]
Przecież jednym problemów z umieszczaniem sprzętu elektronicznego jest zmniejszony sposób oddawania ciepła. Tam nie ma ośrodka, które tą temperaturę by odebrało. Jedynie jak możesz oddać ciepło to przez promieniowanie podczerwone ale to niesie ze sobą konieczność budowania dużych powierzchni i umiejętność rozprowadzania ciepła oraz zamiany ciepła na promieniowanie.