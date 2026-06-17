1,3 mln podpisów, a Bruksela nie ochroni gier przed wyłączeniem serwerów
Europejska Inicjatywa Obywatelska Stop Killing Games zebrała 1,3 miliona podpisów i domagała się ochrony zakupionych gier po wyłączeniu serwerów. Komisja Europejska odrzuciła wniosek, proponując jedynie dobrowolne rozmowy z branżą.real_scoria
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Komentarze (49)
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@MarciNo75:
Kupując gry na platformach Steam czy Epic nie nabywacie gry, tylko prawo do użytku.
Większość współczesnych gier jest nastawiona na tryb online.
Można grać offline, ale traci się dostęp do większości rozgrywki. Patrz Forza, HITMAN.
Kartel wydawców gier nie pozwoli na zmianę dostępności gier.
Przypominam, że gdyby nie nagłośnienie sprawy RetroTaty, to facet by po prostu stracił dostęp do zakupionych gier (około 300 tytułów), progresu
Jakby im ktoś "wyłączył" nowe autko, które sobie kupili 2/3/4 lata po zakupie to by pewnie się ogarnęli i wprowadzili prawo, że "tak nie można".
Tylko o jakiś sensowny plan na koniec życia produktu. Czyli albo tryb singlowy albo możliwość stawiania własnych serwerów na ichiej licencji. A nie ze wyłącza grę ale priv serwery też gonią po sądach.
@nilphilus: hehe, zwykłego człowieka można ograbiać ze wszystkiego łącznie z życiem (wysłanie na wojnę) ale firmie już nie można zabrać niczego, bo to metafizyka