Tam nigdy nie chodziło o zmuszanie do trzymania serwerów wiecznie online nawet jak gra w to 3 osoby na krzyż i sie to w ogóle nie pyla.



Tylko o jakiś sensowny plan na koniec życia produktu. Czyli albo tryb singlowy albo możliwość stawiania własnych serwerów na ichiej licencji. A nie ze wyłącza grę ale priv serwery też gonią po sądach.