Kosztowna pułapka dla Polaków szukających pracy. UOKiK uderza w znany serwis
Szukasz pracy, poświęcasz cenny czas na dopracowanie każdego szczegółu w profesjonalnym kreatorze CV, a na koniec, zamiast gotowego pliku, oglądasz żądanie zapłaty. Brzmi znajomo? Prezes UOKiK wziął pod lupę popularny serwis.FXMAG
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Komentarze (25)
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Kiedyś był wysyp tego typu stron z testami iQ, jakimiś łamigłówkami itp.
@bittohardtoexp_lain: Ty Mirku chyba opatrznie mnie zrozumiałeś. Oni mieli kontrole w tych serwisach, wykryli że zawyżały one ceny i przymknęli na to oko - zero kar. Czyli typowo słabi wobec silnych.
@zenkowik: Dzięki, masz rację. Zastanawiałem się dlaczego słownik nie zaznaczył mi błędu. Teraz już wiem. (ʘ‿ʘ)
dokładnie :)
tak to tylko na zachodzie, i zazwyczaj tylko amerykańskie kilenty dostają żywą gotówkę na konto