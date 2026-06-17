Lekarze chcą pilnych rozmów z premierem. Chodzi o nowe przepisy ws. zarobków
Rząd przyjął projekt ustawy, która pozwoli gromadzić dane o zarobkach lekarzy na podstawie numerów PESEL. Celem jest zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń w ochronie zdrowia i skuteczniejszy nadzór nad wydatkami publicznymi. RMF FM informuje, że Naczelna Rada Lekarska apeluje o spotkanie z premiereairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Komentarze (87)
najlepsze
@dzem_z_rzodkiewki: przy czym warto dodać, że ci znienawidzeni programiści zarabiają na prywatnym rynku i w przeciwieństwie do lekarzy nie są opłacani z naszych pieniędzy, z budżetu państwa.
Pariasów informatycznych, którzy dymają do roboty w prywatnych firmach kontra zawód lekarzy tuczonych i chronionych przez Naczelną Izbę Lekarską? xD
Przecież nawet inne izby zawodowe pokroju architektów, elektryków, budowlańców, ba, nawet sędziów, adwokatów itp. nie mają podejścia do NILu.
Widziałeś kiedyś sędziego albo prokuratora (ci są najbardziej powiązani z państwową kasą) lecącego na fakturę w dwóch, trzech, czterech miejscach i jeszcze trzaskających
@ggs-hg: no i git, przywrócić lekarzy z Ukrainy, ChatGPT niech tłumaczy i jazda z kastą
NIL powinien zostać prześwietlony przez NIK i inne służby.
Friendly reminder: https://x.com/jachcy/status/2066805813448970263
@00F6x: Póki co średnie sondaży dają im niezachwiane 32% od miesięcy. W tym kraju nie ma afery która by ruszyła mentalny po-pisowski beton.