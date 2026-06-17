Pisali już jakiś czas temu że spodziewają się nic nieznaczącej odpowiedzi z KE.



Też trzeba pamiętać że korporacje spotkały się prywatnie, za zamkniętymi drzwiami bez ludzi z SKG i po tym dostaliśmy taką odpowiedź. Wiadomo co się stało. Ale jak to mówią - wszyscy się tego spodziewali.



Są równoległe inicjatywy jak ta w Californi w USA. Plus ich celem jest parlament europejski i wrzucenie tego w Digital Fairness Act. Parlament może przepchnąć Pokaż całość