UE odrzuca petycję Stop Killing Games. Gracze nie odpuszczają
Komisja Europejska odrzuciła petycję Stop Killing Games. Gracze przenoszą walkę do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, co dalej.IGNPolska
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komisja Europejska odrzuciła petycję Stop Killing Games. Gracze przenoszą walkę do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, co dalej.IGNPolska
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
Korupcja jest na Białorusi, UPAdlinie i u kacapow.
W zjednoczonej europie mamy lobbing. Nie mylić z korupcją!
Też trzeba pamiętać że korporacje spotkały się prywatnie, za zamkniętymi drzwiami bez ludzi z SKG i po tym dostaliśmy taką odpowiedź. Wiadomo co się stało. Ale jak to mówią - wszyscy się tego spodziewali.
Są równoległe inicjatywy jak ta w Californi w USA. Plus ich celem jest parlament europejski i wrzucenie tego w Digital Fairness Act. Parlament może przepchnąć