Zaraz, czyli okazało się że wielki dziennikarz śledczy który pisał o rzekomych przekrętach Giertycha okazał się chorym psychicznie szurem? Co za zaskoczenie.



Jak widać bycie pieskiem Kaczyńskiego nie kończy się dobrze, albo się ląduje na sznurze jak Lepper albo w psychiatryku jak Gowin xd