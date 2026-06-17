"Samotny wilk" polskiego dziennikarstwa śledczego aresztowany. Ktoś go wrabia?
Niewiele jest redakcji, które nie pisałyby o tej historii. Chodzi w niej o dziennikarza, o sprawiedliwość, o tajemnicęmaciupki5d
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Niewiele jest redakcji, które nie pisałyby o tej historii. Chodzi w niej o dziennikarza, o sprawiedliwość, o tajemnicęmaciupki5d
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Komentarze (21)
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@real_scoria:
Wysłane z nowego maila (Proton Mail), który uważany jest za jedną z najbezpieczniejszych usług poczty elektronicznej na świecie chroniącą anonimowość. I doszli, że to ON bo się podpisał w mailu imieniem i nazwiskiem
No ma to sens...
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@Kempes: sorry ale jak czytam, "... zalega z alimentami, nie miał kasy, jest zadłużony, leczył się z mojego ZUSu" i że "wisi mi 100 tys. za dom" , albo "ja i mój nowy partner", po czym "że jest w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie", to za dużo red flagów się zapala. Typ się nie może teraz bronić bo zamknięty, typ bardziej, że
Już z samego wyglądu widać że świrus.
Wiadomo kto za tym stoi, Koń i jego nadworny podczaszy Piński, ten kraj robi się straszny, czas pomyśleć na wyjazdem.
Jak widać bycie pieskiem Kaczyńskiego nie kończy się dobrze, albo się ląduje na sznurze jak Lepper albo w psychiatryku jak Gowin xd