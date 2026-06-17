Kacprzyk zorganizował na SOR salonik VIP dla polityków
1.6 miliona rocznie i stanowisko koordynatora SOR służyło do zorganizowania saloniku VIP na SOR do którego w publicznym szpitalu przyjeżdżali politycy i wpływowi znajomi z pierdołamiviktorro
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Komentarze (103)
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jak to się stało że jedyne czego się w Polsce dorobiliśmy to same szkodniki
z POPISU z PSL jako przydupasem zawsze i wszędzie
https://wykop.pl/link/7940013/zabieg-bez-kolejki-dla-syna-senatora-ko-nfz-ukaral-szpital
Zabieg bez kolejki dla syna senatora KO. NFZ ukarał szpital
KałO ładnie mają nasrane. Z tęczowej parady wstydu wrócili czy zapomnieli iść na jakiś marsz rozwydrzonych bab które nabili w bambuko? Wyborcy tych cyników i trzaska nie czujecie że was ktoś wyd**** i robi to dalej?(ʘ‿ʘ)