Jprd hahaha

KałO ładnie mają nasrane. Z tęczowej parady wstydu wrócili czy zapomnieli iść na jakiś marsz rozwydrzonych bab które nabili w bambuko? Wyborcy tych cyników i trzaska nie czujecie że was ktoś wyd**** i robi to dalej?( ʘ ‿ ʘ )