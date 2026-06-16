Miałem sporo akcji CDPR, dobrze że sprzedałem przed cyberpunkiem bo tam już dawno coś zaczęło się psuć. Z robienia gier się przebranżowili na produkcję ideologii i bicie piany. I to chyba było jedyne co do tej pory sprzedałem bo jak zobaczyłem zachwyty nad tęczową flagą to był jasny sygnał że trzeba jak najszybciej spier*ć :D



Z resztą to robienie gier jest bardzo skomplikowaną branżą. Może ktoś z wykopków wyjaśni po co tam Pokaż całość