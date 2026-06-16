CD PROJEKT RED kompletnie poleciał w tęczę
Bo wiadomo że graczy najbardziej interesuje seksualność osób pracujących w Redach. Dodatkowo standardowo, wyłączone komentarze i damage controllonceg
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Bo wiadomo że graczy najbardziej interesuje seksualność osób pracujących w Redach. Dodatkowo standardowo, wyłączone komentarze i damage controllonceg
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (73)
najlepsze
Oni byli tęczowi zanim to było jeszcze modne, i pozostali jak już przestało.
Z resztą to robienie gier jest bardzo skomplikowaną branżą. Może ktoś z wykopków wyjaśni po co tam
@bossssob: To wszystko nie jest dla graczy, tylko dla akcjonariuszy. Akcjonariusze bowiem kiedy firma spełnia ich oczekiwania trzymają akcje których kurs jest stabilny. Jak firma robi coś co się akcjonariuszom nie podoba, to sprzedają akcje, wtedy kurs akcji leci w dół i wszyscy są niezadowoleni że tracą kasę...
A że akcjonariusze oczekują inkuzywniści to trzeba im robić takie
@ocynkowanyodpornynahejt: Przecież w Cyberpunku były opcje romansowania osób tej samej płci co postać gracza
Pracuje tam osoba trans, ale się z tym nie afiszują
@RandomNetUser:
Tamara? Tamara była w zarządzie na początku jako współzałożyciel ale już nie jest w tym biznesie i o ile kojarze ma własne studio animacyjne.
Raczej jak ktoś sie ewakuuje z zarządu przed wydaniem nawet pierwszego projektu firmy to zgaduje, że nie odbyło się to w optymalnych okolicznościach.
What about poor Larry that makes your burgers and fries? He likes to bang asian hookers but no one cares about him. Why should we care about what others like to do in their bedroom? Because these people have a need to bring their fetish on the streets and parade it in front of people.''
"ESG scores similar to China's social credit system, designed to transform society, think tank director says
China's moral ranking system has similarities to ESG scores, Heartland Institute director says"
https://www.foxbusiness.com/economy/esg-scores-similar-china-social-credit-system-designed-to-transform-society-think-tank-director-says
"Kohl’s ESG Report Shows Focus On LGBTQ+ Pride Support"