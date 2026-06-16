Przychód za rok 2025 - 2 676 376,06 zł
Dochód za rok 2025 - 1 065 886,06 zł
Spójrzcie na majątek radnego...
#lekarz #lekarz100k #medycyna #polska #afera
Przychód za rok 2025 - 2 676 376,06 zł Dochód za rok 2025 - 1 065 886,06 zł Spójrzcie na majątek radnego... #lekarz #lekarz100k #medycyna #polska #aferakownjjo
Przychód za rok 2025 - 2 676 376,06 zł
Dochód za rok 2025 - 1 065 886,06 zł
Spójrzcie na majątek radnego...
#lekarz #lekarz100k #medycyna #polska #afera
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Komentarze (33)
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@dr_Batman: To Wasz problem, że chcecie mieć taką reprezentację. Przez lata lawirowaliście i p----------e, jak lekarze dokładają do interesu, jednocześnie nie wyjaśniając sprawy całościowo, to teraz pij p--o jakiego sama nawarzyłaś, bo z tymi danymi nie ma dyskusji.
Trzeba było zadbać za wczasu o transparentność, a teraz będziecie j----i dzięki takim gagatkom i bardzo dobrze - może coś dotrze do lekarskiego betonu,
@0rdynus: Będzie taki sam jak po covidzie czyli żaden xd ¯\(ツ)/¯