32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
3 mln zł brutto zarobił w ubiegłym roku 32-letni ortopeda Michał Burczy,. To daje ponad 2,6 mln zł na rękę. W rozmowie z WP wyjaśnia, jak godzi pracę lekarza z byciem prezesem szpitala w Grójcu oraz równocześnie dyrektorem szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.tomasztomasz1234
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Komentarze (112)
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Coś czuję, że tu mamy klasykę, najpierw prywatnie do pana doktora, a później na oddział do szpitala.
@elo345: Musowo, inaczej wolny termin za dwa lata ¯\(ツ)/¯ Państwo z gówna.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kto da więcej, kto da więcej?
@johann_10: Przypominam, że przez bardzo długi czas narracja była taka iż powinno się płacić dużo lekarzom bo za granicą są lepiej opłacani i inaczej specjaliści wyjadą z Polski xD
@johann_10: Netto zostanie około 450 tysięcy dolarów, czyli 16430000 zł. Polski konował netto zarobił 2,6 miliona złotych. Żeby lekarz w USA w Kalifornii (najbogatszym stanie i jednym z najdroższych miejsc na świecie) zarobił tyle co 32-letni ortopeda z Grójca to musiałby rocznie zarabiać 1,2 miliona dolarów brutto. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tyle,
@ostatni_lantianin: miałem kiedyś dłuższe badanie, to pogadałem (a raczej ona się rozgadała) ze starszą pielęgniarką. Jak sama mówiła, to przed covidem musieli jej dodatki dawać, żeby minimalną zarabiała, potem już "trochę lepiej" jak to sama ujęła.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie oddziału geriatrycznego, ale zaczęliśmy się interesować, czy będziemy w stanie pozyskać kadrę. Lekarze, którym to oferowaliśmy, mówili mi: "500 zł na godzinę, taniej nie przyjdziemy"
@Wolfr: Seniorzy mogą umierać. Polski konował nie będzie pracował w szpitalu powiatowym w Grójcu za niższą stawkę niż kardiochirurg dziecięcy ze szpitala Johns Hopkins. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale tam musiała być beka jak programiści 15k myśleli że złapali boga za nogi xd
@jamajskikanion: Ta szczególnie, że dzisiaj programistą zarządza Julka, która kompilatora nie widziała na oczy. Niejednokrotnie z pensją większą od inżyniera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podwyżka minimalnej o 200zł rocznie mieści się w normie, ale 500-600 (jak w latach 2022-2024) ma znaczny wpływ na inflację i strukturę płac.