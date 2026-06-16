A ja głupi zastanawiałem się jak to możliwe ze mieszkania dalej schodzą przy cenie 20k za m2 xd. Super kraj. Konkuruj o miejsce do życia z bananami z Ukrainy, synami lokalnych oligarchów i lekarzami zarabiającymi w rok tyle co ty przez całe życie XD



Ale tam musiała być beka jak programiści 15k myśleli że złapali boga za nogi xd