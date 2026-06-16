Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
Na grupie Porozumienie Rezydentów OZZL ponure nastroje... https://t.co/gkS4TV5zT5tomasztomasz1234
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Na grupie Porozumienie Rezydentów OZZL ponure nastroje... https://t.co/gkS4TV5zT5tomasztomasz1234
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Bez zniesienia limitów i wykształcenia nowych młodych, którzy zrobią konkurencję na rynku nic się nie zmieni.
xDDDDD
"Elita" społeczeństwa w pełnej krasie
@pomaranczowyogorek Jeśli leczy prywatnie to chyba nie obciąża szpitala i NFZ. No chyba, że używa sprzętu szpitalnego ale wtedy chyba wynajmuje i płaci za to? Swoją drogą dobry motyw żeby w takim systemie kontroli też uwzględnić godziny w jakich lekarz korzysta z sorzętu podatnika i ile za to płaci do NFZ.
Ile szpitali dalej mogłoby działać gdyby nie te sępy których wypłaty pochłaniają 60-90% kosztów?
takich afer w Polsce jest codziennie kilka, sprawa ucichnie i tyle
Tusek i spólka w końcu oni cały ten system współtworzyli od dziesiątek lat
Kiedyś ktoś podpowiedział na wykopie i teraz inaczej nie przeglądam wpisów z tego serwisu.
1. PiS rozdmuchał całą służbę zdrowia podczas pandemii, gdy byle kto dostawał miesięcznie dodatki covidowe, więc wpisywali covid dosłownie każdemu, a zwłaszcza zmarłym, bo był to zajebisty biznes.
2. Podczas pandemii praktycznie szpitale i przychodnie były puste, a kasa leciała. Nikt nikogo nigdy z tego nie rozliczył.
3. PiS wprowadził ustawę, która gwarantuje całej służbie zdrowia podwyżki minimalnego wynagrodzenia, które już jest prawie 4-krotnie wyższe niż minimalne w gospodarce. I tak
( ͡° ͜ʖ ͡°)