Hity

tygodnia

[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
4607
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
4303
Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
2816
Gliwicki onkolog zarobił ponad 1 mln zł w rok
1982
Podkarpacki urolog zarobił 926 tys. zł w rok
1887

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