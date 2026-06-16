Może zostanę zminusowany ale przyłączam się do oburzenia lekarzy. Również jak lekarze uważam, że sprawdzanie zarobków po PESEL to skandal. Powinno to być dodatkowo weryfikowane numerem prawa wykonywania zawodu i NIPem. Docelowo powinien powstać system, w którym każdy lekarz będzie miał nadany specjalny numer (jak nip ale dla lekarzy) który będzie jednolicie stosowany w rozliczeniach podatkowych, ZUS i przy certyfikacji tym numerem rozpisany grafik online w każdej placówce tak aby wyeliminować obecność Pokaż całość