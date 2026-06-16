Wyzwiska, wulgaryzmy i bicie pacjenta przez ochronę
Pobicie w krakowskim szpitalu. Słuchacz Radia Kraków przysłał do redakcji nagranie, na którym widać, jak mężczyźni ubrani w mundury ochrony zadają ciosy pacjentowi, próbującemu wstać ze szpitalnego łóżka. Takie sceny rozegrały się w nocy z poniedziałku na wtorek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.tomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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Ps oczywiście tutaj poproatu mogli pobić zwykłego prawego obywatela
@mattmd: hehe ciekawe czy jak ty dostaniesz strzała na sorze to też tak powiesz xD
Gdyby pójść śladem górników i zdemolować Warszawę, to skończyłoby się patologiczne działanie.