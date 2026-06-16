Hity

tygodnia

[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
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Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
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Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
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Gliwicki onkolog zarobił ponad 1 mln zł w rok
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Absolutny rekordzista. Lekarz z Sosnowca przepracował w rok aż 4881 godzin.
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