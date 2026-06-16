Nie wnikam, nie pochwalam, ale jak sporadycznie mam szansę trafić np na sor i widzę kilku żuli którzy sor traktuja jak dom i angażują wiekszosc sił i środków - to mam wrażenie że trzeba coś z tym zrobić.

Ps oczywiście tutaj poproatu mogli pobić zwykłego prawego obywatela