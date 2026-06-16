Mirki, często w dyskusjach o zarobkach zapominamy o drugiej stronie medalu, czyli o tym, ile faktycznie kosztuje zatrudnienie pracownika w 2026 roku. Przyjrzyjmy się twardym liczbom, bez zbędnych emocji, żeby zobaczyć, jak zmieniły się realia prowadzenia biznesu w ostatnich latach.

Od stycznia 2026 płaca minimalna wynosi 4 806 zł brutto. Dla przedsiębiorcy to jednak dopiero punkt wyjścia. Po doliczeniu składek ZUS po stronie pracodawcy (emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP), realny koszt zatrudnienia jednej osoby na pełen etat to ok. 5 790 zł miesięcznie.

Wynik? Utrzymanie zespołu czterech osób na najniższej krajowej kosztuje firmę 23 160 zł miesięcznie, czyli w skali roku daje to 277 920 zł. To kwota, którą trzeba wygenerować w przychodach, zanim firma opłaci lokal, media, materiały czy wypracuje jakikolwiek zysk.

A jak to wyglądało w 2019? Dla porównania, w 2019 roku płaca minimalna wynosiła 2 250 zł brutto, a całkowity koszt dla pracodawcy zamykał się w kwocie ok. 2 711 zł miesięcznie. Zatrudnienie tej samej czwórki pracowników kosztowało wtedy łącznie 130 128 zł rocznie.

Wnioski: W ciągu 7 lat koszt utrzymania czterech pracowników na minimalnej wzrósł z ok. 130 tys. do blisko 280 tys. zł. Mówimy tu o wzroście obciążeń o ponad 110%.

Oczywiście, rynek się zmienia, a standard życia rośnie, jednak warto zauważyć, że dynamika wzrostu kosztów pracy jest bardzo wysoka. Dla małych i średnich firm oznacza to konieczność znacznie szybszego zwiększania obrotów, aby utrzymać rentowność na podobnym poziomie co dawniej. Prowadzenie biznesu stało się więc grą o wyższym ryzyku i znacznie większych kwotach, które "przechodzą" przez konto firmy, zanim cokolwiek zostanie w kieszeni przedsiębiorcy.