Hity

tygodnia

[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
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Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
Krajowy System Ewidencji Czasu Pracy Lekarzy - Ustawa Kacprzykowa
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32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
32-letni ortopeda zarobił 3 mln zł brutto w rok
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Słupski hematolog zarobił 1 334 692 zł w rok
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Lekarze na zamkniętej grupie sprzeciwiają się ujawnieniu zarobków po PESEL
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