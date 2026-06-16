Zrobiłem stronę, która zbiera promocje z gazetek sklepowych w jedną tabelę
Codziennie sprawdza czy są nowe gazetki, parsuje każdą stronę i zapisuje produkty z cenami do jednej tabeli, wraz z datami ważności. Tabele da się filtrować, sortować i porównać po cenie. Nic wielkiego, zwykła tabela, ale dla mnie spoko, aby trochę zaoszczędzić, a może i wam się przyda.pameaviz
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Komentarze (34)
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1. Projekt jest świeży i na razie zależy mi głównie na tym, żeby dane się zgadzały. Produkty z każdej strony wyciąga model - AI czyta te obrazki z gazetek - więc czasem potrafi pomylić cenę albo kategorię. Wyłapiecie coś, to piszcie, poprawiam.
2. Bez kont, bez logowania, bez reklam. Tabela czyta wprost z bazy i tyle.
3. Dla ciekawskich, na czym to stoi: scraper i parser w TS (cron na
@pameaviz: w dziale najgorętsze jest wiele towarów z pomyloną ceną "przed" która nie istnieje tylko AI myśli że wypisana cena za kg to cena "przed promocją"
Fajnie by było zamienić je na ikony + tooltip dla każdej ikony. Plus filtrowanie że np. nie chcę promocji gdzie drugi produkt jest w promce a pierwszy 100%. I jeszcze sortowanie od maksymalnego % obniżki. :)
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