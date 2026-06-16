Zrobiłbym kategorię która wyciąga z warunków frazę "drugi produkt za 1zł" i jest wszystko w jednym miejscu bo na ten moment to trochę miesza że coś jest za złotówkę a trzeba kupić pierwszą rzecz za 10zł np a tak byłoby spoko zobaczyć. Albo niech po prostu przy tej frazie policzy ile wychodzi za produkt przy zakupie dwóch. AI da radę to ogarnąć ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )