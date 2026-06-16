Stawki lekarzy w praktyce, czyli jak to wygląda od środka
Gdyby ktoś nie wiedział skąd sie biorą takie kwoty u medyków i skąd ta cała patologia. Oryginał podlinkowany niżej.enterprize
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Gdyby ktoś nie wiedział skąd sie biorą takie kwoty u medyków i skąd ta cała patologia. Oryginał podlinkowany niżej.enterprize
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Komentarze (53)
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Jako bonus udowadnia, że jest zbyt mało lekarzy. Gdyby było ich więcej to by konkurowali ze sobą o stanowiska, nawet o te na wsiach "zabitych dechami". Nie trzeba by przekupywać lekarzy do pracy. Skoro szpitale muszą podkupywać lekarzy, to znaczy, że jest ich zbyt mało żeby zaspokoić potrzeby
A że do tego dochodzą jeszcze polityczne koligacje i lekarski system kastowy to tylko dopełnia gówniany obraz.
Na rok 2023:
Źródło: Rynek Zdrowia, DGP Dodano: 02 października 2023 14:00 Zaktualizowano: 02 października 2023 21:21
Rekordowa liczba uczelni wykładać będzie od października medycynę. Kierunek lekarski uruchomiło 36 uczelni.
Na
Od 2 lat piszą wszędzie że 'te pieniądze mogły iść na NFZ!', 'NFZ zadłużone a wydajemy na rakiety/cokolwiek'.
A teraz 'pompowanie bez opamiętania' xd
Jak zwykle gawiedź się skupiła na ostatnim elemencie łańcuszka, czyli lekarzach, którzy po prostu korzystają ze stworzonego przez polityków, bez pomyślunku, patologicznego systemu. Niech pierwszy rzuci kamień, który by tego nie robił!
Władza umyślnie skupia hejt na lekarzach, bo nie ma odwagi i pomysłu jak zmienić ten system. Dzięki temu kupuje sobie czas, a wy się ekscytujecie jak ktoś zarabia miliony.
Czy nowa władza uzdrowiła system jak za pociągnięciem magicznej
Według raportu Fundacji Pro Progressio naukę informatyki w Polsce prowadzi 121 uczelni, które w roku akademickim 2015/2016 łącznie przyjęły 26 234 studentów.
Na rok 2023:
Źródło: Rynek Zdrowia, DGP Dodano: 02 października 2023 14:00 Zaktualizowano: 02 października 2023 21:21
Rekordowa liczba uczelni wykładać będzie od października medycynę. Kierunek lekarski uruchomiło
Chorych jest więcej niż lekarzy i lekarz może żądać dowolnej stawki, bo chory zapłaci każde pieniądze żeby przeżyć nawet 1 dzień dłużej.