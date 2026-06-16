IMHO ten film pokazuje, że wycena niektórych świadczeń przez NFZ jest zbyt wysoka, skoro można proponować takie stawki i szpitalowi jeszcze się to opłaca.



Jako bonus udowadnia, że jest zbyt mało lekarzy. Gdyby było ich więcej to by konkurowali ze sobą o stanowiska, nawet o te na wsiach "zabitych dechami". Nie trzeba by przekupywać lekarzy do pracy. Skoro szpitale muszą podkupywać lekarzy, to znaczy, że jest ich zbyt mało żeby zaspokoić potrzeby Pokaż całość