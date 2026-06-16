Jak w tytule
Komentarze (17)
najlepsze
KuKirin G4 Max (Wersja Dual Motor – Najmocniejsza)
To flagowa, dwusilnikowa wersja przygotowana z myślą o maksymalnych osiągach.
Prędkość maksymalna (teoretyczna po odblokowaniu): 86 km/h. W realnych warunkach drogowych, pod obciążeniem dorosłego użytkownika, hulajnoga pozwala na stabilne osiągnięcie około 75–80 km/h.
a z nieregularnie? xD
Akurat tutaj problemem jest, że taki zlot odbywa się w niezabezpieczonej przestrzeni publicznej gdzie znajdują się nieświadomi wydarzenia przechodnie i kierowcy, do tego na sprzęcie, który w ogóle nie powinien się tam znaleźć. Nie od dziś wiadomo, że nawet dorośli ludzie (a co dopiero nastolatkowie) w tłumie kolektywnie dostają małpiego rozumu, co wielokrotnie zwiększa zagrożenie dla postronnych. Taki zlot powinien odbywać się w wynajętym skate parku a jeśli chcą