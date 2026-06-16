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Akurat tutaj problemem jest, że taki zlot odbywa się w niezabezpieczonej przestrzeni publicznej gdzie znajdują się nieświadomi wydarzenia przechodnie i kierowcy, do tego na sprzęcie, który w ogóle nie powinien się tam znaleźć. Nie od dziś wiadomo, że nawet dorośli ludzie (a co dopiero nastolatkowie) w tłumie kolektywnie dostają małpiego rozumu, co wielokrotnie zwiększa zagrożenie dla postronnych. Taki zlot powinien odbywać się w wynajętym skate parku a jeśli chcą