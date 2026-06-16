Ciekawe kiedy pojawi się antyhulajnogowy odpowiednik Konfitury

obstawiam, ze dosyc szybko, ale on nie bedzie antyhulajkowy, bo hulajki jako takie sa wolne. Raczej bedzie znow wykazywane, jak policja sie o-------a, w przypadku takich nielegalnych pojazdow, ktore nie sa rowerem, czy hulajka a ktorymi ludzie wpieprzaja sie na chodniki/DDRy/itd, a sa raczej skuterem/motorowem/czy nawet motocyklem elektrycznym, tylko bez uprawnien, oc, tablic, homologacji...wbrew pozorom, to zaczyna byc coraz wiekszy problem.