Rozpędzony 18-latek na elektrycznej hulajnodze wbił się w samochód.
W sobotę, 13 czerwca, około godziny 19 na skrzyżowaniu ulic Listonoszy i Magneta w warszawskim Rembertowie doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Ranny został 18-letni użytkownik jednośladu.PiersiowkaPelnaZiol
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Komentarze (78)
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@PiersiowkaPelnaZiol: ta hulajnoga waży 60kg i rozpedza sie do 80km/h po odblokowaniu
KuKirin G4 Max (Wersja Dual Motor – Najmocniejsza)
To flagowa, dwusilnikowa wersja przygotowana z myślą o
I przez właśnie takich dzbanów ja jeżdżący przepisowo na hulajnogach mam problem...
Rodzice kupują gowniakom kukiriny i inne wynalazki ktore lekką ręką jadą 60km/h bez kasku itp.
Film w powiązanych, gówniaki na hulajnogach/surronach po 10-20k..
gówniarze w grupkach 4-6 osób i każdy pod dino stoi albo gdzieś już z----------ą jak jade..
@bartek2510:
a po drugie, to pewnie bez uprawnien, wiec kolejna sprawa xD
@snorli12: oni niech sobie kończą, ale znajomemu jakiś debil na hulajnodze o mało nie zabił dziecka na chodniku pędząc z 60km/h. To powinno się jak najszybciej zdelegalizować, czy też wymagać rejestracji, co by wykluczyło z ruchu te hulajnogi które mogą rozpędzać się do 60-70kmh.
@Roman_Horsetych:
obstawiam, ze dosyc szybko, ale on nie bedzie antyhulajkowy, bo hulajki jako takie sa wolne. Raczej bedzie znow wykazywane, jak policja sie o-------a, w przypadku takich nielegalnych pojazdow, ktore nie sa rowerem, czy hulajka a ktorymi ludzie wpieprzaja sie na chodniki/DDRy/itd, a sa raczej skuterem/motorowem/czy nawet motocyklem elektrycznym, tylko bez uprawnien, oc, tablic, homologacji...
wbrew pozorom, to zaczyna byc coraz wiekszy problem.
za 2.5k masz kamikaze co ci leci 80km/h przy wadze 60kg.. Na kółkach 8 cali..
Tylko xiaomi ma wszystkie hulajnogi spełniające normy europejskie (waga/prędkość), reszta to nie dość że samozapłony, to pękające ramy(wlasnie w tych 2 markach) to jeszcze jedziesz jak bolid i cię nie widać, bo te światła to tragedia.