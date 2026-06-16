Samozwańcze patrole na Dworcu Centralnym w Warszawie.
Chodzi o grupy umundurowanych mężczyzn, którzy zaczepiają i sprawdzają cudzoziemców na warszawskim Dworcu Centralnym.aleksc
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Chodzi o grupy umundurowanych mężczyzn, którzy zaczepiają i sprawdzają cudzoziemców na warszawskim Dworcu Centralnym.aleksc
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Komentarze (64)
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@aleksc: ale te samozwańcze patrole nie wykonują zadań które powinna wykonywać policja. Zadaniem policji nie jest chodzenie po dworcach i legitymowanie losowych ludzi.